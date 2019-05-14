Крым предложил Минтруду России продлить выплату пособия на первого ребенка с 1,5 до 3 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Крыма направили в Минтруд РФ предложение об увеличении срока выплаты пособия на первого ребенка до достижения им возраста трех лет, сообщила в ходе заседания Совмина министр труда и социального развития региона Елена Романовская.

"Мы направили [соответствующее] предложение в Минтруд России, - сказала Романовская. - По нашим оперативным данным, вопрос выплаты пособия до трех лет рассматривается".

На заседании глава республики Сергей Аксенов отметил необходимость этой меры. "Мы пониманием, что первый ребенок [в семье появляется], когда финансовое состояние не укреплено, соответственно, почему мы даем им меньшую меру поддержку? Давайте три года сделаем", - сказал он.

По словам Романовской, сейчас назначено 1167 выплат из запланированных 1540 пособий. Размер выплаты составляет 10,5 тыс. рублей, ее получают 8963 семьи в Крыму. Как сообщалось ранее, на рождение первого ребенка в регионе в 2019 году предусмотрено 3933 выплаты.