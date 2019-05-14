МИД России допускает введение сбора за электронную визу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Возможное распространение практики электронных виз на территории России может привести к взиманию консульского сбора для оформления данного вида документа. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил заместитель директора Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"Электронная виза, которая в настоящее время оформляется для посещения территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), выдается бесплатно. Плата также не будет взиматься за визу для посещающих Калининградскую область (электронная виза вводится с 1 июля - прим. ТАСС), - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах введения консульского сбора. - В стадии проработки находится вопрос о том, что, если опыт этих двух регионов будет признан успешным, то, возможно, система электронных виз в будущем будет распространена на территории России, и в этом случае нам нужно будет вводить консульский сбор".

По его словам, с августа 2017 года по электронной визе въехало 60 тыс. граждан, при этом было подано 81 тыс. заявлений. "То есть 21 тыс. заявлений оказалась невостребованной. Конечно, такое количество лишней информации отвлекает силы, - отметил замглавы департамента. - Введение консульского сбора, пускай даже меньших размеров, чем за обычную визу, дисциплинирует людей".

Пока система действует на территории ДФО, возможность получить электронную визу есть у граждан 18 стран. С 1 июля 2019 года начнет работать в особой экономической зоне Калининградской области. Для этого региона, как ожидается, список стран будет больше. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд.