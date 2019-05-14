Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет

КУРСК, 14 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"Исковое заявление подано и принято к рассмотрению судом. Истцы требуют 50% от стоимости утерянного при транспортировке клада - более 2 млн рублей, в целом клад был оценен на сумму свыше 4 млн рублей. Первая беседа по этому делу назначена на 21 мая", - сказала собеседница агентства. В качестве ответчиков по иску выступают Управление Федерального казначейства РФ по Курской области и Министерство финансов РФ.

Ранее СК сообщал, что клад с 260 золотыми монетами Российской империи чеканки конца XIX-начала XX века житель Курска обнаружил под деревянным полом частного дома при ремонте. По решению суда ценности были отправлены в Гохран России в Москву. Однако при вскрытии опечатанной коробки сотрудники учреждения обнаружили в ней вместо ценных монет три гаечных ключа и канцелярский степлер. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, расследование которого на данный момент приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", сообщили в пресс-службе суда.