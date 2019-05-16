Sky: агентство Splash news выплатит компенсацию принцу Гарри за съемку его дома

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Американское новостное и фотоагентство Splash news обязалось выплатить крупную денежную компенсацию и принесло извинения британскому принцу Гарри за то, что провело видео- и фотосъемку его частного дома с воздуха. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на адвокатов принца Гарри.

Инцидент, за который извинилось агентство, произошел в январе. Нанятый журналистами вертолет пролетел над домом, который принц снял в графстве Оксфордшир, и где, по сообщениям СМИ, он вместе с супругой Меган Маркл часто принимал друзей-знаменитостей. В итоге во многих газетах, в том числе в The Times, были опубликованы фото не только самого дома, но и часть его внутренних помещений, в частности спальня.

"Распространение и публикация этих фотографий столь серьезно отразились на безопасности герцога Сассекского и его дома, что пара больше не может там жить", - говорится в заявлении адвоката принца Гарри, подчеркнувшего, что расположенный в сельской местности и окруженный полями дом был выбран герцогом и герцогиней как раз из-за того, что обеспечивал неприкосновенность их частной жизни от журналистов.

В настоящий момент пара уже переселилась в загородный дом Фрогмор коттедж, расположенный в графстве Беркшир на территории королевского поместья Фрогмор рядом с Виндзорским замком.

Несмотря на то, что Фрогмор коттедж теперь стал официальной резиденцией герцога и герцогини, их хаусхолд (помощники, пресс-секретари и администраторы, работающие на членов королевской семьи), официально учрежденный лишь в прошлом месяце, располагается в Букингемском дворце.

Церемония бракосочетания принца Гарри, занимающего шестую строчку в очереди британского престолонаследия, и Меган Маркл состоялась 19 мая прошлого года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка - совсем недалеко от их нового дома. В начале мая они впервые стали родителями - у принца Гарри и Меган Маркл родился мальчик, которого назвали Арчи.