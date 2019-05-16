РПЦ призывает не поддаваться на провокации противников строительства храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга, выступающие против строительства храма, должны выражать свою точку зрения, не нарушая закон и не поддаваясь на различные провокации, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. Ранее некоторые жители города публично выступили против возведения храма и за сохранение озелененной территории.

"При любом отношении людей к вопросу возведения храма нужно сохранять выражение своего несогласия в правовом поле и не поддаваться на действия провокаторов, которых среди противников строительства, к сожалению, достаточно", - сказал он.

Волков выразил уверенность, что стороны мирно разрешат возникшую конфликтную ситуацию. "Мы очень надеемся на то, что этот конфликт будет разрешён в мирном ключе с учётом того очевидного факта, что епархия имеет все законные основания для строительства храма", - отметил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ.

Он добавил, что патриарх Кирилл в курсе ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге.