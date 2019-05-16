Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале "Голос. Дети", зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника. Об этом говорится в заявлении компании, представившей предварительные итоги расследования.

"Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети", - отмечено в документе. - При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема". По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).

Одновременно Group-IB указывает, что не выявила признаков кибератак или внутренних воздействий в целях изменения результатов голосования. "В ходе первого этапа работ экспертами Group-IB было установлено, что данные СМС и IVR-трафика, поступившие в компанию-агрегатор, и данные по итогам голосования, выведенные в эфире проекта "Голос. Дети", идентичны. Установлено, что система выборов победителя не подвергалась ни внешним (кибератаки), ни внутренним (инсайдер) воздействиям в целях изменения результатов голосования", - сказано в заявлении.

Кроме того, по информации Group-IB, была зафиксирована высокая активность одного из регионов при голосовании за участника финала конкурса сразу после начала голосования. "В ходе расследования были ранжированы все регионы голосования. Один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования. Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты... Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тыс.", - пояснили в Group-IB.

Дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова, победила в шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского СМС-голосования. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Для расследования ситуации была привлечена международная компания Group-IB.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.