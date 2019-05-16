Госдума приняла во II чтении законопроект о доступе родственников в реанимацию

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. Авторами инициативы является группа депутатов во главе с членом думского комитета по охране здоровья Николаем Герасименко ("Единая Россия").

В частности, предлагается "установить обязанность медицинской организации предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий". Предполагается, что Минздрав утвердит "общие требования к организации посещения пациента такими лицами при оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях".

"У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни", - прокомментировал журналистам законопроект спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Проект закона длительное время прорабатывался с Минздравом, сегодня мы можем сказать, что мы вышли на согласованную позицию", - подтвердил он, выразив надежду, что в самое ближайшие время работа законодателей над документом будет завершена.

Позитивный и негативный опыт

На данный момент накоплен как позитивный, так и негативный опыт посещения родственниками пациентов в реанимации, сказал журналистам председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. "Практика разная. Есть палаты совместного пребывания. Мой личный опыт - я 30 лет в детской хирургии - всегда всех пускали в то время, когда были завершены манипуляции", - поделился он.

"Но, к сожалению, есть и негативная практика", - признал политик. "Что лежит в ее основе, мне сложно сказать, но то, что это косвенно отражает низкий уровень взаимодействия между медицинской организацией и людьми, это несомненно", - констатировал он.

По словам депутата, граждане должны проявлять сознательность. "Отделение реанимации - это не картинка из зарубежного кино, в которой пожилой человек лежит в тишине с закрытыми глазами. Это напряженнейший, самоотверженный труд десятков людей, врачей и медсестер, санитарок, которые сутками находятся на ногах в море назначений и манипуляций, экстренных ситуаций, порой реанимационных мер, это с одной стороны", - подчеркнул он. "А с другой стороны, это человек, который проживает, может быть, самые тяжелые минуты или часы в своей жизни", - сказал Морозов, подчеркнув, что в этот момент больному важнее всего увидеть своих родственников.

Глава комитета Госдумы привел сведения Минздрава, согласно которым более 95% отделений реанимации в стране позволяет и регламентирует процесс посещения пациентов. "Мы исходим из того, что отделений реанимации множество. Есть реанимационное отделение детской больницы, есть реанимационные отделения родильных домов, посещения которых просто невозможно. Есть реанимационные отделения инфекционных стационаров, где тоже сложно себе представить посещение пациентов родственниками", - отметил он.

Морозов также считает важным при проектировании новых медицинских учреждений предусматривать в техническом задании создание условий пребывания родственников в реанимационных отделениях. "Сегодня, когда начинается строительство онкологических, сердечно-сосудистых центров, детских больниц, мы должны знать, что в техническое задание на проектирование этих медицинских учреждений должна быть заложена концепция возможного совместного пребывания пациентов с родственниками. Это должна быть другая реанимация", - убежден он.