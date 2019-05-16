Врио главы Мурманской области доложил Медведеву о поддержке семей жертв катастрофы SSJ-100

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о принимаемых мерах поддержки семей жертв и пострадавших в катастрофе самолета SSJ-100.

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На встрече с главой правительства Чибис рассказал, что власти региона находятся на связи "без бюрократических проволочек" со всеми близкими погибших и пострадавшими жителями Мурманской области, все выплаты со стороны региона проведены, решаются вопросы, связанные с психологической помощью и организацией похорон.

"Все, что от нас зависит в этой ситуации по защите семей, близких, мы, безусловно, стараемся делать", - сказал врио губернатора.

"Естественно, все нужно довести до завершения, поскольку это очень тяжелое происшествие", - сказал, в свою очередь, Медведев.