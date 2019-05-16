Система экстренных вызовов "112" запущена в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Севастополь полностью перешел на систему экстренных вызовов "112", город вошел в первые 20 российских регионов, которые внедрили эту систему. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства города.

"Севастополь находится в двадцатке субъектов, в полном объеме обеспечивших прием экстренных вызовов от жителей, будь то скорая помощь, служба, газовая или полиция", - приводятся в сообщении слова губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

По данным пресс-службы, за время работы системы в тестовом режиме были модернизированы сети связи "Севтелеком", приобретены программно-аппаратные комплексы системы "112".

"Следующим этапом будет создание Центра обработки данных, развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". У нас есть ясное представление, как обеспечить безопасность жителей в разных сферах с использованием информационных технологий и взаимодействия всех служб", - цитирует губернатора пресс-служба.

К системе "112" подключены службы пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, медицины катастроф и скорой помощи, МВД и аварийная служба газовой сети.