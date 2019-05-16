Арашуковы жалуются на отсутствие халяльного питания и горячей воды в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Временно отстраненный сенатор от КЧР Рауф Арашуков, содержащийся в столичном СИЗО "Лефортово" по обвинению в организации убийств и двум другим статьям УК РФ, пожаловался правозащитникам на отсутствие халяльного (разрешенного нормами шариата) питания в изоляторе. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК недавно посетили Арашукова в СИЗО "Лефортово". Он высказал им жалобу на отсутствие халяльного питания в изоляторе. По его словам, это беспокоит не только его, но и других мусульман, которых содержат в "Лефортово", - сказал представитель ОНК.

По словам Мельникова, отец Рауфа Рауль Арашуков пожаловался наблюдателям на отсутствие горячей воды в его камере и на то, что не работает телевизор после перехода на цифровое вещание. "Обе эти проблемы носят системный для "Лефортово" характер. В неотремонтированных камерах нет оборудования для цифрового ТВ, зачастую нет и горячей воды. Члены ОНК просят руководство СИЗО изменить данную ситуацию в лучшую сторону", - заключил отметил представитель ОНК.