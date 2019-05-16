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Первые результаты "антикризисного плана" по медицине в Мурманске будут в этом году

По словам главы региона Андрея Чибиса, план необходим, для того чтобы "вывести из "красной" зоны напряжения" проблемы в этой сфере

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Первые результаты реализации "антикризисного плана" в сфере здравоохранения в Мурманской области ожидаются в ближайшие месяцы. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис.

Он отметил, что реализация нацпроектов является одной из приоритетных задач для Мурманской области, как и для других регионов, однако в регионе есть также ряд острых проблем, которые планируется решать дополнительно.

"Прежде всего, это вопросы медицины. После анализа ситуации мы вынуждены были принять дополнительный антикризисный план в этой сфере, приступили к его реализации для того, чтобы проблемы медицины вывести из "красной" зоны напряжения. Понятно, что эта работа требует продолжительного времени, но тот антикризисный план, который сегодня реализуется, позволит уже в ближайшие несколько месяцев получить первые эффекты", - сказал врио губернатора. По его словам, речь идет, в том числе, об обеспечении дополнительным оборудованием, машинами скорой помощи, о дополнительной поддержке врачей, изменении логистики работы с пациентами в медучреждениях и дополнительном финансировании высокотехнологичной медицинской помощи.

Также Чибис рассказал о реализации программы благоустройства городов Мурманской области. "Мы с первых дней были вынуждены приступить к тому, чтобы наводить порядок просто с чистотой на улицах, сейчас эта задача практически решена", - заметил врио главы региона. По его словам, планируется также до конца года реализовать дополнительный набор мероприятий, помимо тех, которые заложены в нацпроектах, "чтобы появились новые места отдыха для жителей с учетом климата и полярной ночи, чтобы это были точки притяжения и яркие пространства, чтобы полярная ночь не влияла на самочувствие наших жителей".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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