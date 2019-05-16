МЧС признали московские пляжи одними из самых безопасных в России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московские пляжи одни из самых безопасных в России. Об этом на пресс конференции в ТАСС сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

"С 2010 года количество происшествий на столичных водоемах уменьшилось в 2,5 раза. Статистика происшествий на водных объектах Москвы имеет положительную динамику. Коэффициент уровня гибели людей на воде на 100 тыс. человек населения в Москве по итогам 2018 года составил 0,51 и является одним из самых низких в стране", - сказал он.

"Это большая заслуга всех, и мы активно делимся наработанным опытом с регионами", - отметил Волков. При этом, по его словам, коэффициент в среднем по стране составляет 2,33.

Он подчеркнул, что по итогам прошлого года на официальных пляжах утонувших не зарегистрировано. "Официальный пляж - это самое безопасное место", - отметил Волков.

Согласно многолетней статистике, большинство утонувших гибнет в местах, где купание запрещено. Инспектор отметил, что у москвичей самыми популярными местами отдыха являются "Серебрянный бор - 3", "Озеро Белое" и "Большой Садовый пруд".