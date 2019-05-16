Путин: нужно рассчитать, сколько будет стоить бесплатное питание для школьников

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что количество детей, получающих бесплатное питание в школах, может быть увеличено. Однако, выступая в четверг на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), глава государства высказался за проведение тщательных расчетов, чтобы власти брали на себя только те обязательства, которые будут в состоянии выполнить.

"Конечно, хотелось бы расширить серьезным, существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием, но мы должны тогда посчитать объемы финансирования и определить источники", - сказал Путин. И пояснил: "Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы".

"А так, конечно, сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего, в том числе питание, над этим всегда нужно думать", - указал президент.

Выслушав несколько сообщений о проблемах с обеспечением бесплатным питанием льготных категорий школьников, Путин заметил, что такой "бюрократический подход известный". "Дело, конечно, не в нормативном регулировании, дело в социальной справедливости", - уверен он.

Глава государства также отреагировал на предложение ОНФ перевести контроль за качеством питания в школах с уровня их директоров на губернаторский уровень. "У нас разные школы подчинены разным уровням: есть школы муниципальные, есть республиканские. Если мы на губернаторский уровень замкнем контроль всех школ в регионе, не факт, что это будет эффективно", - сказал он. При этом Путин отметил, что "совершенно точно можно вывести контроль за питанием в муниципальных школах на уровень муниципального руководства".

"Детали можно продумать, но в целом отстегнуть контроль за питанием в школах от самой школы, повысить ответственность - об этом нужно подумать", - подчеркнул президент. Он пообещал обсудить данный вопрос с профильными ведомствами.

Адресная поддержка

Президент поддержал идею оказания адресной поддержки семей, которые испытывают финансовые сложности с подготовкой детей к школе, в том числе с покупкой рабочих тетрадей. С предложением об оказании такой помощи выступила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева на пленарном заседании медиафорума.

"Я согласен, наверное, еще многое приходится в школе делать с помощью рабочих тетрадей, это, так сказать, расходный материал. И здесь, конечно, нужно подумать о том, чтобы адресно помочь тем семьям, которые так или иначе будет в этом нуждаться. Здесь я согласен, и прошу министерство [Минпросвещения] подумать над этим, сделать предложение", - сказал президент.

Шмелева на пленарном заседании форума выступила за то, чтобы "разработать меры по адресной поддержке тех семей, которые испытывают финансовые сложности при подготовке к учебному процессу", а также перевести часть учебных материалов, которые предоставляются в виде рабочих тетрадей, в электронный формат.

Путин напомнил, что в соответствии с законом, учебники школьникам должны выдаваться бесплатно на время обучения, "так прописано в законе, здесь не должно быть никакого мухлежа, жульничества". Он попросил чиновников, ответственных за эту тему, "точно это контролировать, нужно внимательнее к этому относиться".

В то же время, отметил президент, учителя имеют право самостоятельно выбирать учебники и методические материалы для своих учеников. "Поэтому, вы правы, можно лучше, больше и эффективнее использовать электронные носители, и тогда не нужно будет тратиться на эти рабочие тетради", - добавил глава государства.