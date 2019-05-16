В Астраханской области родителей детей-инвалидов освободили от уплаты транспортного налога

АСТРАХАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области приняли в окончательном чтении изменения в областной закон о транспортном налоге, согласно которому предлагается освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителей) детей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель облдумы Игорь Мартынов.

"Автор данного законопроекта - врио губернатора Сергей Морозов, который предложил освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителей), опекуна, попечителя ребенка-инвалида, проживающего совместно с ним. Депутаты поддержали законопроект, посчитав, что такая мера поддержки позволит решить проблемы, связанные с транспортировкой детей-инвалидов - колясочников, которых проживает в области более 4 тыс. человек", - сказал Мартынов.

Он уточнил, что, согласно поправкам, внесенным ко второму чтению законопроекта, эта льгота будет действовать и для людей с ограниченными возможностями здоровья, на которых зарегистрирован автомобиль. Льгота распространяется на одну машину с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно.

На реализацию закона потребуется выделять ежегодно из областного бюджета 17 млн рублей.