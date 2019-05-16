Курские депутаты приняли закон о сокращении времени продажи алкоголя в регионе на один час

КУРСК, 16 мая. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на заседании в четверг, несмотря на отрицательное заключение регионального комитета по экономике, большинством голосов приняли закон о сокращении времени розничной продажи алкоголя на территории региона на один час, передает корреспондент ТАСС.

"Ставлю вопрос на голосование, кто за принятие законопроекта в двух чтениях прошу проголосовать. Принимается", - сказал на заседании председатель облдумы Николай Жеребилов. Большинством голосов депутаты приняли закон.

В России действует запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00 мск, при этом регионы также наделены правом устанавливать ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Так, в Курской области действуют ограничения продаж алкоголя в Международный день защиты детей и День знаний.

"Была проведена оценка регулирующего воздействия, затем материалы поступили в комитет по экономике и развитию Курской области, который делает заключение. Они пишут, что участники публичных обсуждений изложили позицию о нецелесообразности принятия проекта, так как отсутствуют объективные исследования, которые свидетельствуют о прямой зависимости сокращения продаж легальной алкогольной продукции и алкоголизации населения в регионе", - сказал председатель комитета облдумы по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике Александр Анпилов.

Исходя из этого, как отметил Анпилов, областной комитет по экономике сделал вывод о недостаточном обосновании решения проблемы алкоголизации за счет сокращения времени продажи спиртного в Курской области.

Несмотря на это, ряд депутатов высказался за принятие закона, отмечая, что он повлияет на улучшение ситуации в здравоохранении области. Так, председатель постоянного комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Игорь Зоря подчеркнул, что алкоголь является одним из основных факторов риска при сердечно-сосудистых заболеваниях.

"Мы должны поддержать такой законопроект, прежде всего, с целью сберегающих здоровье технологий и с целью решения тех демографических задач, которые поставил перед нами президент России", - добавил Зоря.