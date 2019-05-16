Власти Мурманской области завершили выплаты семьям жертв катастрофы SSJ-100

МУРМАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Мурманской области перечислило выплаты всем 26 мурманским семьям жертв катастрофы с самолетом SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительстве региона.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Региональные выплаты всем 26 семьям погибших завершены сегодня", - привела пресс-служба слова врио губернатора области Андрея Чибиса.

Ранее правительство области выделило из резервного фонда региона 27 млн рублей на выплаты, по 1 млн рублей за каждого погибшего и по 500 тыс. - пострадавшим. Для оперативного оформления выплат в здании правительства области организовали специальный единый центр, который занимался сбором документов также в выходные и праздничные дни.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 были госпитализированы.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.