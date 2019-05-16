Володин призвал ускорить внесение в Госдуму законопроекта о горячем питании в школах

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ускорить внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о горячем питании в школах. Эта инициатива обсуждалась среди прочих во время отчета председателя правительства РФ Дмитрия Медведева перед депутатами в апреле и получила его поддержку.

"Один из вопросов, который [тогда] вызвал бурную дискуссию, - это вопрос о горячем питании в школах", - сказал спикер на пленарном заседании Госдумы в четверг. В частности, было предложено, чтобы в рационе детей было молоко, соки, кисломолочная продукция, горячее питание, напомнил он. "Коллеги, мы говорили о законе. Где закон?" - поинтересовался Володин.

Он обратил внимание, что с момента отчета кабмина прошел уже месяц, причем все необходимые поручения были даны. "Председатель правительства нас поддержал, дал поручение в связи с этим. Давайте исходить из того, если у нас законопроект подготовлен, определимся с авторами, инициируем этот законопроект как совместный всех фракций, [вице-спикер, глава фракции "Единая Россия"] Сергей Иванович Неверов выступал с концепцией, которую мы поддержали. Мы свои решения будем уважать?" - риторически спросил глава палаты.

В связи с этим Володин предложил на следующей неделе заслушать первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова с информацией о решениях, которые парламентарии договорились проработать совместно с правительством после апрельского отчета. "Мы просим, чтобы вы проанализировали все решения, которые были приняты по итогам, и объективно доложили информацию, по чьей вине задерживается внесение решений, которых ждут наши граждане", - обратился Володин к своему первому заму.

Со своей стороны вице-спикер Ирина Яровая сообщила, что законопроект, о котором идет речь, "был своевременно отправлен в правительство". По ее словам, курирующий социальную сферу вице-премьер Татьяна Голикова дала соответствующие поручения, планируется, что к 24 мая будут представлены отзывы всех уполномоченных ведомств, чтобы сформировать согласованную позицию правительства. "Это позволит нам межфракционно обсудить и выйти на итоговую редакцию [проекта] закона по детскому питанию", - пояснила депутат. В свою очередь полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко подтвердил, что после 24 мая "можно будет говорить о предварительной позиции правительства по данному законопроекту".

"Мы хотели бы, чтобы эти вопросы как можно быстрее были внесены к нам на рассмотрение. Мы бы хотели их не только изучить, но и принять по ним решение до конца весенней сессии", - поставил точку в дискуссии Володин.