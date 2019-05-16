Аксенов: Ливадийский форум стал важной площадкой для обсуждения развития русского языка

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Международный гуманитарный Ливадийский форум, который пройдет в Крыму в июне в пятый раз, за время существования стал важной площадкой для обсуждения поддержки русского языка. Об этом на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава республики Сергей Аксенов.

"Международный гуманитарный Ливадийский форум стал значимым событием в общественной жизни России, важной площадкой для обсуждения вопросов поддержки русского языка, проблем и перспектив развития Русского мира, сохранения и укрепления общего гуманитарного пространства, для генерации новых идей и смыслов", - написал он.

По его словам, своим качеством и авторитетом форум в том числе обязан председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, под патронатом которой проходит мероприятие.

Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум пройдет в Крыму 4-5 июня. Форум проводится в рамках международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Мероприятие направлено на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В форуме изъявили желание принять участие уже более 50 человек из 27 стран.