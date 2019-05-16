Экологи Приморья считают, что держать косаток в вольерах опаснее, чем выпускать в море

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /ТАСС/. Выпуск косаток в Японском море опасен для животных, но это все равно лучше, чем продолжать удерживать их в вольерах. Такое мнение ТАСС в четверг высказал глава зоозащитной группы "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, комментируя решение Минприроды выпустить их в бухте Средней.

"Мы отрицательно относимся к решению о выпуске в бухте Средней, потому что оно полностью противоречит рекомендациям научной группы, которая специально была собрана для их составления. Мы считаем, что такое решение несет опасность и для самих животных, и для людей в Приморье. И все же любой выпуск косаток лучше, чем дальнейшее содержание их в вольерах", - сказал он.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 14 мая рекомендовал выпускать косаток и белух в Шантарском районе Охотского моря, где они были выловлены. Однако на следующий день директор Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Вячеслав Рожнов заявил на брифинге в Минприроды РФ, что выпуск все же предполагается осуществить из бухты Средней.

Лисицын также сообщил, что Коалиция "Свободу косаткам и белухам", в которую входит "Эковахта Сахалина", готова принять участие в сборе средств на мероприятия по выпуску животных.

Коалиция насчитывает семь общественных организаций, которые объединились для совместной борьбы за выпуск косаток и белух в дикую природу. Ранее она лоббировала подключение к работе с животными команды французского океанолога Жана Мишеля Кусто, который в апреле принял участие в оценке их состояния.