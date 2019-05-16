Чайка пригласил коллег из Словении на празднование 300-летия Генпрокуратуры

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка на встрече с министром юстиции Словении Андреей Катич пригласил словенских коллег на празднование 300-летия надзорного ведомства в январе 2022 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, встреча прошла в рамках Петербургского юридического форума.

"Генеральный прокурор РФ пригласил словенских коллег принять участие в предстоящем торжестве по случаю 300-летия прокуратуры России, которое состоится в январе 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Чайка отметил развитие развитие российско-словенского взаимодействия, в частности в правоохранительной области, в вопросах выдачи лиц и оказания правовой помощи по уголовным делам. Также генпрокурор РФ предложил обсуждать все возникающие в процессе взаимодействия вопросы в ходе двусторонних консультаций с участием экспертов из прокуратуры России и органов юстиции Словении.