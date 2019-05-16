Путин пообещал разобраться в ситуации в Севастополе, где пациентке отказали в химиотерапии

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что по делу об отказе в курсе химиотерапии для онкобольной жительницы Севастополя Елены Красулиной, которая впоследствии скончалась, будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.

На медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) с участием главы государства была показана часть телевизионного сюжета о Красулиной, которой отказали в химиотерапии в Севастополе после операции в Москве. Как сообщила одна из участниц форума, пациентка впоследствии скончалась дома, так и не получив эту помощь, а в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после выхода телесюжета, никто пока не наказан.

"Конечно, с голоса очень трудно сделать какие-то выводы, понятно, но я вас уверяю, мы это так с вами не оставим, обязательно посмотрим, что там происходило на самом деле", - отреагировал Путин. "И что касается операции, и что касается химиотерапии, и вымогательства (денег за проведение процедур - прим. ТАСС), о котором вы сейчас сказали - безусловно, даже сомнений быть не может, правовая оценка будет дана действиям всех должностных лиц", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что в Крыму сейчас завершается возведение крупной многопрофильной больницы, которая должна обеспечить потребности не только Республики Крым, но отчасти и Севастополя. Он также заверил, что обязательно вернется и к вопросу с обеспечением объектами здравоохранения самого Севастополя. "Средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работает региональная власть в этой связи. Более того, если этих средств недостаточно - мы добавим, надо только понять, как расходуется то, что уже выделено. Я обязательно посмотрю на это, даже не сомневайтесь", - сказал Путин.

На реплику о том, что строительство таких объектов, несмотря на выделение средств, пока так и не началось, президент РФ предположил, что проблема может быть связана с тем, что расценки на строительство не устраивают потенциальных исполнителей проектов. "Мы обязательно посмотрим [на эту ситуацию]", - заключил глава государства.

В новость были внесены изменения (16:14 мск) — добавлены подробности