Путин: общие расходы на паллиативную помощь надо совмещать с индивидуальными программами

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Необходимо найти оптимальный режим взаимодействия федеральных и региональных властей по программе паллиативной помощи, чтобы деньги на эти цели выделялись и на оказание такой помощи по индивидуальному принципу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании медиафорума Общероссийского народного фронта.
Член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, говоря о федеральной программе паллиативной помощи, попросила Путина "поручить правительству РФ, чтобы те федеральные деньги, которые выделяются на развитие паллиативной помощи, выделялись не ковровым образом, чтобы всем закупить нечто единообразное, а именно на реализацию индивидуальных программ". По ее словам, такой индивидуальный подход позволит более эффективно расходовать эти бюджетные средства.
"Это и из федерального центра, и с губернаторами урегулировать. Нужно понять, как работают эти индивидуальные программы <…> наверное, они работают более эффективно, чем просто всем сестрам по серьгам раздать. Но и та сеть, которая создана в регионах, не должна остаться без финансирования. Поэтому здесь нужно найти оптимальный режим взаимодействия", - ответил ей президент.
Путин пообещал, что профильные ведомства изучат этот вопрос, чтобы "попробовать это состыковать".