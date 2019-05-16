Путин: общие расходы на паллиативную помощь надо совмещать с индивидуальными программами

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Необходимо найти оптимальный режим взаимодействия федеральных и региональных властей по программе паллиативной помощи, чтобы деньги на эти цели выделялись и на оказание такой помощи по индивидуальному принципу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании медиафорума Общероссийского народного фронта.

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Член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, говоря о федеральной программе паллиативной помощи, попросила Путина "поручить правительству РФ, чтобы те федеральные деньги, которые выделяются на развитие паллиативной помощи, выделялись не ковровым образом, чтобы всем закупить нечто единообразное, а именно на реализацию индивидуальных программ". По ее словам, такой индивидуальный подход позволит более эффективно расходовать эти бюджетные средства.

"Это и из федерального центра, и с губернаторами урегулировать. Нужно понять, как работают эти индивидуальные программы <…> наверное, они работают более эффективно, чем просто всем сестрам по серьгам раздать. Но и та сеть, которая создана в регионах, не должна остаться без финансирования. Поэтому здесь нужно найти оптимальный режим взаимодействия", - ответил ей президент.

Путин пообещал, что профильные ведомства изучат этот вопрос, чтобы "попробовать это состыковать".