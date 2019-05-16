Путин назвал наглостью историю с непостроенной детской площадкой в Рязани

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин разберется в ситуации со строительством детской площадки в лесопарке в Рязани.

На медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) главе государства рассказали о случае, произошедшем в Рязани, когда на строительство детской площадки было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам. "Это просто криминальная история", - оценил Путин. Он подробно расспросил о деталях истории, узнав, что дело происходило в центре Рязани, это собственность города, городские власти заплатили деньги и подписали акты приемки на несуществующую детскую площадку.

"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - возмутился президент.

"Многое делается, но этот случай удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит", - сказал глава государства.