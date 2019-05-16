Путин: жители должны иметь право контролировать финансирование благоустройства их дворов

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что жителям нужно дать возможность принимать прямое участие в контроле финансирования благоустройства их дворов. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

"Люди, для которых это [благоустройство дворов] делается, должны принимать прямое участие в выработке этого решения, а потом - контролировать не только ход этих работ, но и вопросы финансирования, - подчеркнул глава государства. - Здесь нет ничего секретного". "На каждом этапе нужно делать это с привлечением людей, только тогда мы добьемся настоящего, нужного нам эффекта", - добавил он.

Путин поддержал прозвучавшую на форуме идею обязать публиковать в интернете фотоотчеты о таких работах и проектную документацию. "Без этого у нас, к сожалению, очень часто будут появляться фантомные объекты, как в Рязани", - добавил он, вспомнив о другом вопиющем случае, рассказанном ему на форуме. Несколькими минутами ранее речь шла о парке, который должны были построить в Рязани, выделили на него деньги и даже подписали акт приемки, однако парка де-факто до сих пор нет.