Путин считает, что с чиновников должен быть особый спрос за нарушения

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Спрос с чиновников за нарушения должен быть особый, "как с владельца средства повышенной опасности". Такое мнение российский лидер Владимир Путин высказал, выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".

"Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос, - заявил президент. - Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми, и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Так же как у владельца средства повышенной опасности - машины - если ДТП происходит, на нем больше ответственности".

Путин подчеркнул, что законодатели во всех странах исходят из того, что на чиновнике большая ответственность, поэтому он должен отвечать по-особому.