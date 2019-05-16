{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин считает, что с чиновников должен быть особый спрос за нарушения

Президент подчеркнул, что человек должен это понимать, когда идет государственную или муниципальную службу
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Спрос с чиновников за нарушения должен быть особый, "как с владельца средства повышенной опасности". Такое мнение российский лидер Владимир Путин высказал, выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".

"Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос, - заявил президент. - Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми, и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Так же как у владельца средства повышенной опасности - машины - если ДТП происходит, на нем больше ответственности".

Путин подчеркнул, что законодатели во всех странах исходят из того, что на чиновнике большая ответственность, поэтому он должен отвечать по-особому.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Педагог школы № 2033 представит Москву на всероссийском конкурсе учителей в сентябре
Основные этапы конкурса пройдут в Грозном в сентябре
Читать полностью