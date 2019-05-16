Росприроднадзор сообщил, что тление руды на карьере в Сибае ликвидируют к концу мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Операцию по ликвидации последствий тления руды на недействующем карьере башкирского Сибая завершат к концу мая, сказала ТАСС на площадке Петербургского международного юридического форума в четверг руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды. Подтопление подземных выработок карьера, начатое 8 февраля, завершено 26 марта, уровень воды поднялся на 80 м от точки отсчета. Возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением атмосферы. Очаги тления руды остались, для их полной ликвидации было принято решение продолжить подтопление.

"Мероприятия мы должны были закончить еще в марте месяце, но на сегодняшний день мы ждем, что к концу мая все мероприятия, которые ведет компания по ликвидации этого пожара, придут к тому, что он наконец будет потушен. Возгорание происходит внутри карьера, идет выброс в атмосферу загрязняющих веществ", - сказала Радионова.

Собеседница агентства уточнила, что загрязнения почвы на месте происшествия не произошло. Ранее сообщалось, что экологи зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы в 1,18 раза. "Там нет такой ситуации, чтобы расселять людей. Сейчас пожар затухает, мы следим, как предприятие занимается его ликвидацией", - сказала Радионова, уточнив, что на сегодняшний день ПДК вредных веществ не превышена.

О форуме

Девятый Петербургский международный юридический форум является площадкой для обсуждения реформы контрольно-надзорных органов. Ежегодно в рамках ПМЮФ заключаются десятки важных межгосударственных соглашений, обсуждаются резонансные законопроекты и инициативы в сфере права, а эксперты ищут ответы на самые актуальные вопросы мировой повестки. По данным организаторов форума, на ПМЮФ-2019 зарегистрированы участники из 91 страны, из них 11 представлены впервые.

Всего в рамках форума пройдут 68 дискуссий, лекции и презентации, ток-шоу и игровые судебные процессы.