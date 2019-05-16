Путин: для обеспечения жильем сирот может быть принята отдельная программа

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Почти половина сирот, достигших 18-летнего возраста, не получают вовремя положенное им жилье, для решения этой проблемы может быть принята отдельная программа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Что касается [обеспечения жильем] детей-сирот, это болевая точка, у нас, к сожалению, в полном объеме закон, мягко говоря, не исполняется - почти 50% тех людей, которые достигли 18-летнего возраста и имеют право на получение жилья, до сих пор в очереди стоят. Это, конечно, очень серьезная история, об этом нужно отдельно подумать, видимо нам нужно создавать какую-то отдельную программу", - сказал Путин.

По его словам, решение этих вопросов сейчас относится к компетенции регионов, "но, как видим, должным образом там не работает".

Он также прокомментировал продемонстрированный на медиафоруме телесюжет о случае в Иркутской области, где сиротам было предоставлено некачественное жилье. Путин заявил, что с этим случаем нужно разбираться, и отметил, что эта ситуация "мало чем отличается" от сюжета из Рязани, где на строительство детской площадки было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только на бумаге.

"Надо смотреть конкретно, и, конечно, нужно совершенствовать систему приемки [жилья], это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин. "Бывает что-то не получилось, что-то сорвалось, такое тоже бывает - это жизнь, работа, и, между прочим, стройка - непростая сфера деятельности, там много проблем. В том числе и государство виновато в том, что они созданы, потому что [данная сфера] не отрегулирована должным образом, начиная с "царя Гороха" еще действуют некоторые нормы и СНиПы. Так что здесь не так все просто", - отметил президент РФ.

При этом он предположил, что данная конкретная проблема в Иркутске, о которой повествует телесюжет, носит другой характер. "Это совершенно очевидно криминальный случай и с ним нужно разбираться по-особому", - заключил глава государства.