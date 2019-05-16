Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма в Екатеринбурге

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов. Об этом он заявил на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта.

"Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть", - подчеркнул глава государства. Он заметил, что имеет в виду мнение именно местных жителей, а не "записных активистов, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить". "Есть простой способ - провести опрос, - сказал президент. - И меньшинство должно подчиниться большинству".

Путин заметил, что мнение и интересы меньшинства также должны быть учтены. По его словам, речь может идти о том, чтобы вместо прежних деревьев инвесторы обеспечили посадку новых в другом месте, а также создание нового сквера. "Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться, - заявил он. - А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим - найти оптимальное для проживающих там людей решение".

Путин признался, что узнал об этой ситуации только в среду и был удивлен происходящим. "Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает", - пояснил свою реакцию президент. "Храм должен объединять людей, а не разъединять, - добавил Путин. - С обеих сторон нужны шаги, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают".

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и при соблюдении всех необходимых процедур. Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.