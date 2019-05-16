Полиция нашла трех пропавших подростков в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Трое подростков, которые ушли из дома в среду, найдены в Астраханской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Дети найдены, с ними все в порядке, противоправных действий в отношении детей совершено не было. Подростки, по их словам, просто гуляли", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области несколько поисковых групп ищут трех 13-летних подростков - брата с сестрой и их друга. Они ушли из дома днем в среду, но заявление в полицию родители подростков написали только 16 мая.

В полиции уточнили, что с детьми и с их семьями будет проведена профилактическая беседа. Кроме того, родителей могут привлечь к административной ответственности по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", а также по региональному законодательству по факту нахождения несовершеннолетних ночью в общественном месте без сопровождения взрослых.