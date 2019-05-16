Путин сообщил о принятом решении в сфере обращения с мусором

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Мы сейчас только приняли решение, совсем недавно - не знаю, оно уже оформлено или нет. Проблема заключалась в том, можно ли поручать региональным операторам заниматься этими площадками [для мусора]. Такое решение принято, это отдано на решение самих руководителей регионов, которые в целом выступают за то, чтобы создавать региональных операторов и им поручать этот вид деятельности", - сказал глава государства на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Президент надеется, что "это приведет к нужному результату". "Посмотрим, что будет происходить в ближайшее время, но совершенно очевидно, что выделяемые государством на это средства должны заработать не через 20-25 лет, а уже сейчас люди должны видеть какой-то результат этой работы", - отметил глава государства.

"Я лично считаю, что не нужно бояться передавать это региональным операторам, хотя некоторые опасаются, что даже региональные операторы - это слишком высоко и далеко от конкретного двора, где этот мусор собирается. Не думаю, что это так, я скорее согласен с теми коллегами - руководителями регионов, которые доказывают, что региональные операторы могут создавать целую сеть на местах для работы на этих площадках", - подчеркнул Путин.