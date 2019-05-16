Бастрыкин поручил проверить строительство детской площадки в Рязани после слов Путина

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство детской площадки в Рязани. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета России поручил следственному управлению СК РФ по Рязанской области незамедлительно организовать проверку, выяснить, как расходовались бюджетные средства, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта", - сказала Петренко.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В четверг на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае, произошедшем в Рязани, когда на строительство детской площадки было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам. Площадка строилась в центре Рязани, городские власти заплатили деньги и подписали акты приемки на несуществующую детскую площадку, рассказали главе государства. "Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - возмутился президент.

"Многое делается, но этот случай удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит", - сказал глава государства.