Педагог школы № 2033 представит Москву на всероссийском конкурсе учителей в сентябре

МОСКВЫ, 16 мая. /ТАСС/. Педагог начальных классов московской школы № 2033 Анна Макарова, ставшая победителем номинации "Учитель года Москвы" в 2019 году, будет представлять столицу на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в конце сентября 2019 года в Грозном, сообщил в четверг журналистам заместитель директора городского методического центра департамента образования и науки Москвы Андрей Лукутин.

"Всероссийский конкурс включает в себя три этапа, начиная от создания сайта учителя, написания эссе, прохождения через установочный семинар, который будет в июле, и заканчивая очными испытаниями. Основные конкурсные испытания будут происходить в Чеченской республике в Грозном в сентябре. В этом году учителям [в качестве задания] надо будет провести урок, представить свой опыт работы, также всем 85 конкурсантам необходимо будет показать внеурочные мероприятия, мастер-класс, создать образовательный проект", - сказал он.

По словам Лукутина, в этом году новым испытанием для пяти финалистов всероссийского конкурса станет публичная лекция, которую учителя должны будут провести в начале октября в Москве в присутствии министра просвещения РФ, а затем ответить на вопросы министра. "4 октября в Кремле будет объявлен победитель конкурса "Учитель года России", - добавил он.

"Учитель года Москвы" - одна из пяти номинаций московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Педагог года Москвы - 2019". В этом году на начальном этапе на звание победителя конкурса "Учитель года Москвы - 2019" претендовало более 12,5 тыс. московских учителей. Они представили публичный рассказ о передовом научном исследовании, повлиявшем на их практику, написали публицистическую статью на тему школ, решили ситуационную практическую задачу. По итогам второго этапа были отобраны 29 финалистов конкурса, которые приняли участие в пресс-конференции, где отвечали на вопросы СМИ, создали шесть коллективных проектов для школьников и показали авторские междисциплинарные мастер-классы.