В АТОР назвали самые популярные направления у туристов на майские праздники

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Наиболее популярными направлениями у российских организованных туристов на майских праздниках в этом году стали Россия, Турция и Кипр, при этом спрос на туры вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Первое место у нас заняла Россия - Сочи, Крым и Анапа как наиболее дешевые направления были востребованы на майские праздники. Затем практически без отрыва, то есть общее количество туристов примерно такое же, выбрали Турцию, Кипр, Грецию, Испанию и Болгарию. Также в десятку наиболее запрашиваемых направлений вошел Таиланд. Были запросы на Тунис и Хорватию", - сказала Ломидзе.

Рост спроса, по ее словам, обусловлен в первую очередь тем, что туры на майские праздники продавались с большими скидками по акциям раннего бронирования. Например, на Кипр скидка превышала 30%, а самым дешевым направлением в бюджетном сегменте (гостиницы две-три звезды) стали Сочи, Крым и Анапа. При этом Турция, которая вошла в четверку самых дорогих направлений на майские, все равно пользовалась повышенным спросом, отметила исполнительный директор АТОР.

"Большинство туров было на 10-14 дней, и большинство туристов вернулись вчера. По предварительным оценкам, более 20% - это прирост на майские праздники в этом году", - сообщила она.