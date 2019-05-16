Путин: дома и соцобьекты Забайкалья, пострадавшие от пожаров, восстановят к концу осени

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что дома и социальные объекты в пострадавших от природных пожаров населенных пунктах Забайкалья будут восстановлены до поздней осени. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

"Я думаю, что мы к поздней осени должны завершить всю работу, связанную с восстановлением социальной сферы, с восстановлением домов", - отметил президент. Он добавил, что одной из главных причин пожаров в регионе стал пал травы.

Также Путин не исключил, что посетит форум "Молодежки ОНФ" "Рубеж", который состоится в июле в Калужской области. Он заметил, что это будет зависеть от его рабочего графика.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил более 100 жилых домов. Травмы получили 36 человек. Общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей.