Француз выиграл в лотерею €21 млн

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Житель французского департамента Эро (юг страны) выиграл в лотерею €21 млн. Об этом в четверг сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, француз выиграл джек-пот пасхальной лотереи Loto, который не удавалось выиграть никому 11 розыгрышей подряд, начиная с 20 апреля. В настоящий момент не известно ни имени счастливчика, ни города, в котором он проживает. Согласно правилам, у него есть 60 дней для того, чтобы связаться с федерацией азартных игр (FDJ) и забрать приз, при этом он может попросить не разглашать своего имени.

Как указывают СМИ, это четвертый по величине выигрыш в Loto. В 2013 году 22 млн в эту лотерею выиграл житель Парижа, в 2014 году 23 млн достались игроку из департамента Жиронда, а самый большой выигрыш в 24 млн получил в 2011 году счастливчик из департамента Валь-д'Уаз.