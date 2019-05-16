Здание Еврокомиссии 16 мая окрасится в цвета флага ЛГБТИ

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Здание Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе вечером 16 мая окрасится в цвета радужного флага сообщества ЛГБТИ в связи с Международным днем борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Завтра, 17 мая, отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Цель этого дня - привлечь внимание к дискриминации, жертвами которой являются сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов в Евросоюзе и в мире, - сказал он. - Сегодня в знак нашей поддержки здание Берлемон (штаб-квартира ЕК - прим. ТАСС) будет освещено в цвета радужного флага".

Кроме того, внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление главы дипломатии сообщества Федерики Могерини по случаю 17 мая, в котором она подчеркивает, что "Евросоюз вновь заявляет о своей неизменной приверженности делу защиты лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов".