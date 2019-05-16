Путин поручит кабмину создать справочник мер поддержки, положенных при рождении ребенка

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин даст поручение правительству составить специальный справочник, в котором будут отражены все меры поддержки семей, которые положены людям при рождении детей.

"Я обязательно попрошу коллег своих в правительстве, чтобы они прямо создали такой справочник, что, кому, когда, в какие сроки и на каких основаниях положено, чтобы люди об этом, безусловно, знали", - сказал он, выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".

Путин констатировал, что демографическая проблема в России обострилась. Он связал это с двумя "демографическими ямами", которые были в истории страны - после Великой отечественной войны и в середине 90-х годов ХХ века. Он заметил также, что люди боялись расширять семью и заводить детей по экономическим причинам.

По его словам, и сейчас много этих проблем, но власти страны создали большую программу поддержки молодых семей. "Там действительно много элементов этой поддержки, начиная от поддержки непосредственно женщины и кончая поддержкой семьи в целом", - сказал он. Президент выразил недоумение в связи с тем, что люди плохо информированы о существующих возможностях.