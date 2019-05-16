В России намерены создать Дом народов

ПСКОВ, 16 мая. /ТАСС/. Власти России намерены создать на федеральном уровне Дом народов РФ и запустить систему государственного финансирования национально-культурных объединений. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, выступая в Пскове на совещании по вопросам реализации государственной национальной политики в СЗФО.

В 2017 году представители национальных автономий предложили Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) создать в Москве Дом народов России. На его базе планируется разрабатывать методические материалы для учителей, помогающие в обучении детей общению с представителями разных наций и сохранению культурных традиций. Предполагается, что дом народов должен стать центром поддержки национально-культурных автономий, общественных организаций, органов государственной власти.

"По поручению президента РФ в настоящее время на федеральном уровне прорабатывается вопрос создания Дома народов России и системного государственного финансирования деятельности национально-культурных объединений. В этой связи представляется целесообразным развитие такой инфраструктуры и совершенствование мер поддержки национально-культурных объединений и в регионах РФ", - сказал Магомедов.

Он пояснил, что Дом народов России создается "в целях снижения рисков использования этнических объединений в деструктивных целях". Кроме того, российские власти рассчитывают, что создание такой площадки позволит повысить "эффективность взаимодействия с органами власти".

"Проблем у нас хватает. Она из насущных - это анализ миграционных потоков в регионах округа. Важно совершенствовать меры контроля и выстраивать работу по адаптации и интеграции как иностранных граждан, так и внутренних мигрантов", - резюмировал заместитель руководителя администрации президента РФ.

Окружной семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики в СЗФО проходит в Пскове в течение одного дня под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова. В работе семинара принимают участие заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Вадим Леонтьев, замглавы Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин и член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.