Путин пообещал решить проблему, из-за которой ряд пенсионеров лишились надбавки к пенсии

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал исправить недоработку, допущенную правительством при проведении пенсионной реформы, из-за которой некоторые категории работников со стажем свыше 30 лет лишились права на надбавку к пенсии в 25%.

На пленарном заседании медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) один из его участников напомнил, что правительство в ноябре 2018 года утвердило обновленный перечень категорий работников, имеющих право на такую надбавку. Из нового перечня оказались исключены отдельные профессии, в том числе сельскохозяйственные. Участник форума попросил президента решить эту проблему, отметив, что это не должно привести к серьезным бюджетным расходам.

"Я понял, я вернусь к этому. Вы правы, на это надо обратить внимание. Видимо, правительство это просмотрело. Я посмотрю на это обязательно", - ответил ему Путин.