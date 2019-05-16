Group-IB назвала систему отбора победителя "Голос. Дети" непригодной для голосования

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Система выборов победителя шоу "Голос. Дети" допускает много вариантов ее обхода и непригодна для проведения голосования. Об этом в эфире телеканала РБК в четверг заявил гендиректор и основатель компании Group-IB, расследующей ход голосования в финале вокального шоу, Илья Сачков.

Дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова, победила в шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского смс-голосования. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Для расследования хода зрительского голосования была привлечена компания Group-IB, которая зафиксировала массовую автоматизированную отправку смс за одного участника шоу.

"Это система, на которой нельзя делать голосование, на мой взгляд, потому что вариантов ее каким-то образом обойти достаточно много", - сказал Сачков.

Он отметил, что считает решение Первого канала об аннулировании итогов финала шестого сезона шоу "Голос. Дети" преждевременным, поскольку установлен факт вмешательства в голосование, но расследование еще не завершено.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Максим Ержан и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

16 мая Первый канал аннулировал результаты финала проекта "Голос. Дети". 24 мая в прямом эфире пройдет отдельный специальный выпуск проекта "Голос. Дети" с участием всех финалистов.