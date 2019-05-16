ВЦИОМ готов в кратчайшие сроки опросить жителей Екатеринбурга по строительству храма

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) готов в кратчайшие сроки провести опрос жителей района в Екатеринбурге по поводу необходимости строительства храма, вокруг которого сложилась конфликтная ситуация. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Это стандартное исследование, все технологии есть. Все колл-центры смогут по нашей анкете провести это исследование в считанные дни. Как только будет поручение президента, если оно будет нам, мы готовы быстро и профессионально исследование провести и результаты представить", - сказал он.

Федоров добавил, что ВЦИОМ готов провести исследование в конкретном районе Екатеринбурга.

"Мы делаем такие исследования в Москве, в Санкт-Петербурге. Екатеринбург - прекрасный город, активное население, которое хорошо откликается на наши просьбы", - сказал он.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и при соблюдении всех необходимых процедур. Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.