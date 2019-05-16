Путин потребовал строго следить за строительством мусороперерабатывающих заводов

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что за строительством заводов по утилизации мусора нужно установить строжайший контроль. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

"Нужно строжайшим образом следить за качеством исполнения [решений о строительстве таких заводов] - и на государственном уровне, и на общественном с вашей помощью", - подчеркнул глава государства.

"Здесь опасения и тревоги у людей не лишены оснований", - сказал президент, пояснив, что они опасаются за качество строительства инфраструктуры для переработки отходов. Он признал, что это очень чувствительный вопрос для миллионов людей.

Путин констатировал, что в России десятилетиями формировались полигоны, на которые никто и никогда не обращал внимания, просто сваливая на них мусор. "Все уже перешло всякие границы, мы должны этим заняться", - добавил он.

О ситуации в Архангельской области

Путин пообещал обсудить с главами Москвы и Архангельской области вопросы, связанные с созданием в Поморье мусорного полигона.

"Я обязательно поговорю и с руководителем [Архангельской] области [Игорем Орловым], и с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным, - отметил глава государства. - Они не могут решать это келейно и не спрашивая мнение людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов".

"Вообще не очень понимаю, зачем создавать опять полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов", - заметил президент. "Насколько я понимаю, это достаточно временное решение, потому что это должно происходить до строительства соответствующих сооружений по утилизации твердых бытовых отходов", - сказал он.

Путин подчеркнул, что решения о вывозе мусора в те или иные регионы не могут приниматься во вред жителям этих территорий. "Эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут", - потребовал Путин. По его словам, это касается даже промежуточных решений в этой сфере. Глава государства заявил также, что почти уверен в том, что Москва будет платить Архангельской области за перевозимый в регион мусор, и напомнил, что такая практика существует и в других странах.

Так он ответил на вопрос участницы форума из Вологодской области. Она заявила, что обеспокоена перспективой создания мусорного полигона в районе станции Шиес Архангельской области, хотя и живет в соседнем регионе. Собеседница президента попросила его "не превращать Русский Север в мусорный чулан".