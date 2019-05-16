Путин: возрастная маркировка зрелищ и информации должна соответствовать здравому смыслу

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что система возрастной маркировки зрелищных мероприятий и информационной продукции должна отвечать здравому смыслу. Об этом заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), комментируя выступление врио главного редактора "Псковской правды" Юлии Шариповой.

Представитель издания посетовала, что газете постоянно приходится отвечать в суде по искам Роскомнадзора за нарушения возрастной маркировки при публикации афиш зрелищных мероприятий, несмотря на то, что, по ее мнению, никто не понимает грани между, например, маркировкой 0+ и 6+ (то есть, информация без ограничений по возрасту и информация для детей, достигших шести лет). Журналист в связи с этим предложила изменить законодательство, чтобы оставить только маркировку 18+.

"Я с вами согласен, я сам иногда смотрю с удивлением: 6+, еще что-то. Трудно разобраться в этих "плюсах", грань, конечно, очень зыбкая", - заметил Путин. "Давайте мы будем считать с вами, что мы взяли этот вопрос к рассмотрению и, надеюсь, мы его решим - в соответствии со здравым смыслом", - добавил президент РФ.

Он при этом прокомментировал и критику журналистки в адрес главы Роскомнадзора Александра Жарова по данному вопросу. "Жаров, конечно, здесь не при чем, он просто исполняет принятые решения, он же их не принимает", - сказал Путин.