Опрос жителей Екатеринбурга о строительстве собора займет около 20 дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Опрос жителей Екатеринбурга о необходимости строительства собора святой Екатерины в сквере в центре города займет около 20 дней, сообщил ТАСС глава администрации города Александр Высокинский.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи предложил провести опрос жителей о строительстве собора. В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку.

"Опрос мы сегодня уже начали, вся эта работа, безусловно, проводится. Хороший опрос - это дней 20, может быть, даже больше. Весь перечень вопросов появится у нас на сайте, несколько организаций ведут работу", - сказал Высокинский.

Президент на форуме также отметил, что инвесторы строительства должны разбить новый сквер в городе и благоустраивать общественные пространства. По словам мэра, городские власти уже прорабатывают несколько проектов благоустройства новых территорий. В качестве примера он привел набережную городского пруда, которая находится севернее стройплощадки, а также территории на другом берегу водоема.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководство Русской металлургической компании и Уральской горно-металлургической компании 16 мая договорились о создании сквера в центре города рядом с "Екатеринбург-Ареной". Кроме того, власти Екатеринбурга и бизнес будут совместно благоустраивать общественные пространства города.

С 13 мая на место строительства ежедневно приходятся люди, чтобы выразить недовольство. 14 и 15 мая произошли стычки между протестующими и силами ОМОНа и Росгвардии. По состоянию на 16 мая по результатам трех дней несанкционированных протестов было задержано 96 человек.