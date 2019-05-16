СК проверит законность прекращения дел о непригодном жилье для сирот в Иркутской области

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета РФ проверит законность прекращения уголовных дел по фактам предоставления сиротам некачественного жилья в Иркутской области. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В четверг на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президенту России Владимиру Путину был продемонстрирован телесюжет о случае в Иркутской области, где сиротам было предоставлено некачественное жилье. Глава государства предположил, что эта проблема в Иркутске носит криминальный характер.

"Следственным управлением СК России по Иркутской области ранее дана оценка указанным обстоятельствам в рамках двух уголовных дел, которые были прекращены. В связи с этим председатель СК Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства истребовать материалы этих уголовных дел и проверить законность и обоснованность принятых по ним процессуальных решений", - сказала Петренко. В рамках проверки будут изучены и проанализированы все обстоятельства, установленные следователями регионального следственного управления.