Мэр Екатеринбурга заявил, что строительство храма на время опроса не приостановят

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Подготовительные работы для строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга не будут приостанавливаться на время опроса. Об этом сообщил в четверг ТАСС мэр города Александр Высокинский.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи предложил провести опрос жителей о строительстве собора, который власти города уже начали. В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку.

"До начала строительства долго еще, и сейчас идет обустройство самой площадки. Это отдельный этап, эти процессы (опрос и подготовку к возведению) можно параллельно вести. Подготовительные работы к строительству на площадке на время опроса приостанавливать не будут", - сказал он.

16 мая глава региона Евгений Куйвашев с главами Русской металлургической компании (РМК), Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и епархии решили, что власти города и представители бизнеса намерены разбить новый сквер в центре города рядом с "Екатеринбург-Ареной". Кроме того, власти и бизнес будут совместно благоустраивать общественные пространства города.

С 13 мая на место строительства ежедневно приходятся люди, чтобы выразить недовольство. 14 и 15 мая произошли стычки между протестующими и силами ОМОНа и Росгвардии. По состоянию на день 16 мая по результатам трех дней несанкционированных протестов было задержано 96 человек.