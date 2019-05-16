Власти Забайкалья рассчитывают, что волонтеры помогут решить проблему мусора в Чите

ЧИТА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Забайкальского края, решая проблему мусора в Чите, рассчитывают на помощь волонтеров и работу нового главы администрации города Александра Сапожникова. Об этом в четверг заявил ТАСС врио губернатора Александр Осипов.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Ранее в четверг во время медиафорума Общероссийского народного фронта президента России Владимира Путина попросили помочь в решении проблемы с утилизацией мусора в Чите, назвав город "мусорной столицей России".

"Правительство Забайкальского края уже запланировало больше средств на решение проблемы сбора и утилизации отходов. Активно решаем вопросы благоустройства, взаимодействуем в этом с волонтерами, благо, что у нас есть мощная инициатива снизу - люди сами берутся за наведение чистоты, озеленение. По сути, в этом один из главных принципов стратегии "Забайкалье - наш дом": расширить понятие "дома" за порог. Избавиться если не от всего мусора в кратчайшие сроки, то хотя бы радикально улучшить картину - нам вполне по силам", - сказал Осипов.

Врио губернатора отметил, что рассчитывает в этом вопросе на работу нового и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, который накануне вступил в эту должность.

"Возможно, "мусорная столица" звучит слишком громко, но какой смысл с чем-то сравнивать Читу и доказывать, что где-то еще грязнее. Мусора в Чите много и убирается он плохо, это факт. Стихийные свалки периодически вывозят, но они появляются снова. Чтобы решить проблемы нужно не только обеспечить регулярный и частый вывоз отходов, но и установку контейнерных площадок в шаговой доступности", - добавил Осипов.

В 2018 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно критиковала власти Читы за неухоженный и неблагоустроенный вид города, указывая, в частности, на неудовлетворительное состояние дорог. В апреле этого года блогер-урбанист Илья Варламов приезжал Забайкалье и также заявил, что "в Чите сегодня все действительно очень плохо", и он не представляет, "сколько сил надо, чтобы вытянуть ситуацию". Он же и назвал город "мусорной столицей России".