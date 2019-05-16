Коммунальщики не хотят обслуживать дом для сирот в Иркутской области из-за долгов

ИРКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. Управляющие компании не соглашаются брать на обслуживание построенный для сирот дом в городе Тайшет Иркутской области, так как жильцы отказываются оплачивать услуги ЖКХ и накопили задолженность. Об этом ТАСС сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко.

В четверг на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" журналист из Иркутской области рассказал президенту Владимиру Путину о том, что в 2016 году 90 сирот в городе Тайшете заселили в новый дом, который построен с серьезными недостатками: в нем протекает крыша и трескаются стены. Из-за этого, по словам журналиста, управляющая компания, которая брала дом на обслуживание, отказалась от него. Местные власти до сих пор не нашли организацию, которая бы занималась содержанием объекта.

"В этом доме нет управляющей компании, никто не хочет брать его на обслуживание, так как сироты не платят коммунальные платежи и за услуги по содержанию жилья, у них накоплена большая задолженность. Министерство имущественных отношений обратилось в прокуратуру по поводу того, что муниципальная власть не решает вопрос с поиском управляющей компанией", - сказал Сухорученко.

Он также сообщил, что министерство подало иск к застройщику с требованием устранить недостатки в доме. Судебный процесс еще не окончен.

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Тайшете, отметил, что нужно совершенствовать систему приемки жилья. При этом он предположил, что эта конкретная проблема может носить криминальный характер и с ней нужно "разбираться по-особому".

Как сообщила пресс-служба СК России, по факту предоставления сиротам некачественного жилья в Тайшете ранее возбуждались два уголовных дела, но они были прекращены. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обоснованность этих решений.