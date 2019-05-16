Минобрнауки: изменения в устав МГУ относительно отчисления вносятся по инициативе вуза

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Изменения в устав Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) относительно оснований для отчисления обучающихся вносятся по инициативе вуза. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобрнауки РФ.

Министерство разработало проект постановления правительства по внесению поправок в устав МГУ, согласно которым обучающийся может быть отчислен в связи с привлечением к уголовной ответственности. Поправки предлагается внести в пункт 140 устава, где перечислены основания для отчисления. Законопроект размещен 15 мая на портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления о внесении изменений в устав МГУ подготовлен по поручению аппарата правительства РФ на основании предложений Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Предложение о включении в устав МГУ таких оснований отчисления обучающихся, как привлечение обучающегося судом к уголовной ответственности и признание обучающегося судом недееспособным, содержится в письме ректора Московского государственного университета от 20 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аналогичные основания отчисления содержатся в уставе Санкт-Петербургского государственного университета, который был утвержден постановлением правительства РФ в 2010 году.