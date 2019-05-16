Верховный суд Бурятии разбирается в деле предоставления жилья сиротам в республике

УЛАН-УДЭ, 16 мая. /ТАСС/. Верховный суд Республики Бурятия рассматривает дело о предоставлении жилья детям-сиротам в поселке Сотниково. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Министерства социальной защиты населения Арюна Гулгенова.

Что Путин сказал на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость"

О проблеме построенного в Бурятии жилья для сирот сообщили президенту РФ Владимиру Путину на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сочи. Журналист рассказал, что "был построен коттеджный поселок для выпускников детских домов", который оказался муляжом, при этом были "украдены 200 млн рублей".

"В целом в поселке "Молодежный" в Сотникове дома получили 254 человека. Из них 29 подали заявления в суд о признании жилья непригодным для проживания. Дело рассматривается в Верховном суде Бурятии", - сказала представитель министерства.

По словам Гулгеновой, как только судом будет принято решение, последуют соответствующие действия со стороны властей в отношении обеспечения прав сирот.

Остальные более 200 человек, по данным Минсоцзащиты Бурятии, либо проживают, но жалоб к качеству домов не имеют, либо не проживают, потому что учатся в других регионах или служат в армии, есть и те, кто сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.

"Много разных причин, почему дома пустуют. Однозначно сказать, что все покинули жилье, потому что оно плохое, сказать нельзя", - отметила Гулгенова.

"В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия, в том числе строительная экспертиза домов. Все действия по ремонту жилых помещений, либо переселению детей-сирот возможны после завершения следственных действий", - сообщила ТАСС пресс-служба Минстроя Бурятии.

Уголовное дело

В 2015-2017 годах Минстрой Бурятии приобрел 254 жилых помещения в селе Сотниково Иволгинского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.