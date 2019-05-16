Верховный суд Бурятии разбирается в деле предоставления жилья сиротам в республике

УЛАН-УДЭ, 16 мая. /ТАСС/. Верховный суд Республики Бурятия рассматривает дело о предоставлении жилья детям-сиротам в поселке Сотниково. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Министерства социальной защиты населения Арюна Гулгенова.
О проблеме построенного в Бурятии жилья для сирот сообщили президенту РФ Владимиру Путину на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сочи. Журналист рассказал, что "был построен коттеджный поселок для выпускников детских домов", который оказался муляжом, при этом были "украдены 200 млн рублей".
"В целом в поселке "Молодежный" в Сотникове дома получили 254 человека. Из них 29 подали заявления в суд о признании жилья непригодным для проживания. Дело рассматривается в Верховном суде Бурятии", - сказала представитель министерства.
По словам Гулгеновой, как только судом будет принято решение, последуют соответствующие действия со стороны властей в отношении обеспечения прав сирот.
Остальные более 200 человек, по данным Минсоцзащиты Бурятии, либо проживают, но жалоб к качеству домов не имеют, либо не проживают, потому что учатся в других регионах или служат в армии, есть и те, кто сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.
"Много разных причин, почему дома пустуют. Однозначно сказать, что все покинули жилье, потому что оно плохое, сказать нельзя", - отметила Гулгенова.
"В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия, в том числе строительная экспертиза домов. Все действия по ремонту жилых помещений, либо переселению детей-сирот возможны после завершения следственных действий", - сообщила ТАСС пресс-служба Минстроя Бурятии.
Уголовное дело
В 2015-2017 годах Минстрой Бурятии приобрел 254 жилых помещения в селе Сотниково Иволгинского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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В декабре 2018 года в Следственном управлении СКР сообщили, что большинство домов оказалось непригодным для проживания из-за нарушений, допущенных при строительстве. По факту незаконных действий должностных лиц Минстроя при приемке этого жилья возбуждено уголовное дело. Были задержаны замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, который подписал акты приемки домов, и предприниматель Сергей Домшоев, чья компания занималась возведением этих домов.
По версии следствия, Домшоев, создавая видимость исполнения госконтрактов, с рядом соучастников построил на территории села Сотниково дома для сирот. Строительство, по данным Следственного управления, велось "с грубым отступлением от строительных норм и правил, с существенным удешевлением строительных и отделочных материалов, что привело к критическим дефектам, сделавшим помещения непригодными для проживания".
Замминистра Рыбальченко подписал акты приема построенных жилых помещений, после чего на расчетные счета Домшоева и его соучастников была перечислена вся сумма, предусмотренная госконтрактом, - более 195 млн рублей.
Рыбальченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), сейчас он находится в следственном изоляторе. Домшоев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), он под домашним арестом.